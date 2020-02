Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Strückligen- Diebstahl zweier Mofas

Zwischen Montag, den 10. Februar 2020, gegen 21.00 Uhr und Dienstag, den 11. Februar 2020, um 10.00 Uhr kam es im Stockweg zum Diebstahl von zwei Mofas. Bislang unbekannte Täter entwendeten vor einem dortigen Mehrparteienhaus zwei Kleinkrafträder. Hierbei handelt es sich um einen roten Roller mit dem Versicherungskennzeichen 540-CNB und um ein gelb-blaues Mofa der Marke Keeway mit dem Versicherungskennzeichen 147-NDC. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Saterland/Sedelsberg - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, den 7. Februar 2020, um 16.00 Uhr und Montag, den 10. Februar 2020, um 7.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Dieseltank eines LKW an der Carl-Benz-Straße gewaltsam geöffnet und aus dem Tank ca. 20 Liter Diesel entwendet. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

