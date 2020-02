Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh- Sprengung eines Geldautomaten

Am Mittwoch, den 12. Februar 2020, gegen 03.10 Uhr, kam es in der Hauptstraße bei einer dortigen Bank zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Die Sprengung wurde durch einen Anwohner, welcher durch einen lauten Knall geweckt wurde, gemeldet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Durch die Sprengung ist das Bankgebäude erheblich beschädigt worden. Anliegende Wohnhäuser sind von der Sprengung nicht betroffen. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit nicht bekannt. Wie es genau zu der Sprengung kam, ist Teil der Ermittlungen, welche noch andauern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen. Wem sind im Vorfeld oder nach der Tat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

