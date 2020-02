Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 17.38 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der Straße Hohe Tannen und geriet dort in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Cloppenburg zum wiederholten Male ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. Februar 2020, 21.30 Uhr und Mittwoch, 12. Februar 2020, 10.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Friedrich-Pieper-Straße gegen einen Smart For Four, welcher auf einem dortigen Wohnungsparkplatz stand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 22.20 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cappeln. Im Einmündungsbereich zur Großen Straßen beschädigte er zunächst eine Verkehrsinsel und überquerte den Einmündungsbereich geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Telefonkasten und ein Imbissschild. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille, zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5600 Euro. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POKin Uta-Masmai Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell