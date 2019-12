Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Einbruch in Einfamilienhaus; Tatzusammenhang zu weiterem Einbruch?; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots)

Im Laufe des Samstages, 21. Dezember 2019, zwischen 15.50-21.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Dr. Weil-Weg ein. Offenbar schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Objekt, wo sie reiche Beute machten. Goldene Erbstücke, deren monetärer Wert nicht zu beziffern ist, deren ideeller Wert jedoch immens sein dürfte, fiel den Einbrechern in die Hände. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob ein Tatzusammenhang zu einem Einbruch am Freitagabend in ein Haus im Speckweg, ebenfalls in Waibstadt steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

