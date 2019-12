Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Eppelheim: Weitere Einbrüche im Stadtgebiet am Wochenende - besteht Tatzusammenhang ? Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg/Eppelheim (ots)

Vier weitere Einbrüche in Heidelberger Objekte hat die Polizei am Samstagnachmittag bzw. -abend zu verbuchen.

Brachial drangen bislang unbekannte Täter in Anwesen in der Hardtstraße, Römerstraße, Maaßstraße und Hauptstraße in Eppelheim ein und durchsuchten nahezu alle Räume wie auch Behältnisse. Nach ersten Überprüfungen und Angaben der Geschädigten zufolge wurden eine Vielzahl an Schmuckstücken, Münzen und Bargeld gestohlen; die Gesamtschadenshöhe schlägt mit mehreren 10.000 Euro zu Buche.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit noch an.

Ob ein VW Golf, der auf einem Firmengelände in Kirchheim wahrgenommen wurde, mit den Einbrüchen in Verbindung steht, wird aktuell noch überprüft. Bereits am Samstag und Sonntag (21. und 22.12.2019) berichtete die Polizei über Einbrüche in Kirchheim und Wieblingen.

Zeugen, die evtl. Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei, Tel.: 0621174-4444, aufzunehmen.

