POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diverse Einbrüche - Unfall

Crailsheim: Einbruch in Turnhalle

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde an der Turn- und Festhalle in der Michael-Haf-Straße ein Fenster eingetreten, um so Zugang in die Halle zu erlangen. Anschließend wurde eine Fluchttür geöffnet, so dass weitere Personen die Halle betreten konnten. Im Lagerraum wurde anschließend ein Kühlschrank aufgebrochen und darin befindliche Getränke konsumiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Michelfeld: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 10 Uhr befuhr eine 75-jährige Lenkerin eines VW Polo die Bürkhofstraße in Richtung Haller Straße (B14). An der Einmündung auf die B14 übersah die Polo-Lenkerin einen von rechts kommenden PKW Daimler-Benz eines 52-Jährigen, welcher sich zum Linksabbiegen in die Bürkhofstraße auf dem dortigen Abbiegestreifen eingeordnet hatte. Beim Linksabbiegen fuhr die 75-Jährige gegen den stehenden Daimler-Benz. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Mainhardt: Einbruch in Bäckerei

In der Straße Am Moosbach wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eine elektronische Schiebetür zu einem Verkaufsraum aufgehebelt. Im Laden wurden anschließend diverse Schränke, Schubladen und Spinde aufgebrochen und durchsucht. Der Einsatz einer Ladenkasse mit etwa 150 Euro Bargeld wurde komplett entwendet. Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Büro

In der Ringstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fenster in ein Bürogebäude aufgebrochen. Anschließend wurde im Büro ein Spind auf gewuchtet und daraus etwa 30 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

