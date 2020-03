Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung und anderes

Waiblingen (ots)

Plüderhausen / Lorch-Waldhausen: Autofahrer nach medizinischem Notfall gestorben

Wie bereits berichtet war am Montag um 14:50 Uhr ein 65 Jahre alter Autofahrer in Plüderhausen in der Gmünder Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Schrebergarten gefahren. Zuvor hatte er schon zwischen Waldhausen und Plüderhausen einen Unfall verursacht. Der Mann musste an der Unfallstelle infolge einer akuten internistischen Erkrankung von der Polizei und anschließend vom Rettungsdienst und Notarzt reanimiert werden. Leider erlag der Mann noch am Montag im Krankenhaus seiner Erkrankung.

Sulzbach/Murr: Brandalarm in Firma

Aufgrund eines Defekts an einer Maschine in einer Firma in der Murrhardter Straße kam es am Montag zu einer Stichflamme, weshalb um 22:00 Uhr ein Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Die Feuerwehr und Polizei rückten an, mussten jedoch nicht mehr eingreifen, da die Flamme bereits gelöscht war.

Backnang: Motorradunfall mit 4 Verletzten

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad haben am Montag vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Um 17:20 Uhr waren vier Motorradfahrer gemeinsam auf der L 1119 von Althütte in Richtung Klaffenbach unterwegs, als ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw, Audi eines 24-Jährigen zusammenstieß. Hierbei wurde der Motorradfahrer und der Autofahrer leicht verletzt.

Ein weiterer Motorradfahrer der Kolonne, ein 17 Jahre alter Fahrer eines weiteren Leichtkraftrads, konnte dem verunfallten Leichtkraftrad nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls, wodurch er sich und seine 15 Jahre alte Mitfahrerin ebenfalls leicht verletzte. Der Unfallverursacher, der Autofahrer und der zweite Motorradfahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 10.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Abschleppdienste und die Straßenmeisterstelle im Einsatz.

Backnang: Motorradfahrer übersehen

Ein 80 Jahre alter Opel-Fahrer wollte am Montag um 16:30 Uhr vom Seehofweg in den bevorrechtigten Berliner Ring einfahren. Hierbei übersah er eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die 18-Jährige und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An dem Leichtkraftrad war ein Schaden von circa 2.500 Euro und an dem Opel ein Schaden von circa 1.500 Euro entstanden.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Pkw, Volvo der in der der Verlängerung der Kappelbergstraße auf einem Parkplatz in den Weinbergen abgestellt war wurde am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 17:10 Uhr von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, wodurch ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden ist. Der Unbekannte hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Volvo gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

Plüderhausen: Überladen und alkoholisiert

Wegen offensichtlicher Überladung wollte eine Polizeistreife des Polizeipostens Plüderhausen am Montag um 14:30 Uhr einen Lkw im Irisweg anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Lkw nicht nur überladen war, sondern dass der 71 Jahre alte Fahrer auch noch unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von von 0,7 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot zu. Den Lkw musste er an Ort und Stelle stehen lassen.

Korb: Weitere Fahrzeuge besprüht

Nachdem, wie bereits am Montag berichtet, am Wochenende in Korb zwei Fahrzeuge mit Farbe beschmiert wurden, hat sich nun ein weiterer Geschädigter gemeldet, dessen zwei Fahrzeuge am Sonntag auch beschädigt wurden. Der bislang unbekannte Täter hatte in der Lindenstraße einen BMW und Opel einen besprüht und hierbei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro angerichtet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Waiblingen: Brennender Mülleimer

Ein Mülleimer auf dem Vorplatz zum Bürgerzentrum an der Talaue ist am Montag um 20:30 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Sachschaden war nicht entstanden. Der Brand möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarette entstanden. Eine Gefahr für das Bürgerzentrum hatte nicht bestanden, da der Abstand zwischen Mülleimer und Bürgerzentrum ausreichend groß war. Die Feuerwehr und die Polizei waren jeweils mit einem Fahrzeug im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell