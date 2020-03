Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Katzen angeschossen - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 35-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf auf die Obere Heidegasse ein. Dabei übersah sie den Lkw eines 43-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 19-Jähriger am Montagabend gegen 23.20 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw VW Lupo einen in der Steinertgasse geparkten Pkw BMW streifte.

Aalen: Unfallflucht

Am Montagmittag gegen 13.40 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pkw Ford die B 19 zwischen der Abfahrt Burgstallkreisel und Unterkochen. Auf der Brücke Höhe des Kreisels kam der Frau ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches ihren Pkw am linken Außenspiegel streifte.

Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Adelmannsfelden: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1073, kurz vor Adelmannsfelden, erfasste ein 52-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr mit seinem Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ellwangen: In Polizeigewahrsam genommen

Nachdem ein 37-Jähriger am Montagabend gegen 23.45 Uhr in alkoholisiertem Zustand auf mehrere Security-Mitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen losging, wurde er, nachdem er sich auch den eingetroffenen Polizeibeamten gegenüber deutlich aggressiv zeigte, in Polizeigewahrsam genommen.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Kurz vor 15 Uhr am Montagnachmittag kam ein 65-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot auf der Kreisstraße 3272 Höhe Auffahrt Waldhausen wegen gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen den Pkw Ford Transit einer 45-Jährigen prallte. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Rosenberg: Katzen angeschossen

Der Polizei wurde leider jetzt erst bekannt, dass bereits am Mittwoch, 12.02.2020 in Rosenberg-Hummelsweiler, in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr, zwei Katzen durch einen Luftgewehrschützen angeschossen schwer verletzt wurden.

Wer sachdienliche Angaben über einen Luftgewehrschützen oder Schüsse im Raum Hummelsweiler und Umgebung im genannten Zeitraum machen kann, wird gebeten dies dem Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 mitzuteilen.

Ellwangen: 5000 Euro Schaden

Beim Vorbeifahren beschädigte am Dienstag um 11:30 Uhr eine 35-jährige Audi-Lenkerin einen PKW Citroen, welcher ihr auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße entgegen kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro

Mögglingen: Sachbeschädigungen

Ein bislang Unbekannter entwendete bzw. beschädigte an mehreren Stellen des Höhenweges und des Remstalweges Beschilderungen und Hinweistafeln, indem diese abgerissen bzw. verbogen wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro.

