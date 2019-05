Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Freiburg (ots)

Löffingen - Zum wiederholten Male wurden die Pfeiler am Kurpark, diesmal in der Zeit vom Freitag, 24.05.2019, 19:00 Uhr bis Samstag 25.05.2019, 18:00 Uhr mit schwarzer Farbe besprüht. Aufgesprüht wurden die Begriffe: Smoke, 187, FUCK, FCK 78ex und JAGA. Es gibt keinerlei Hinweise auf Täter. Es entstand durch diese Schmierereien ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Sollte jemand Beobachtungen gemacht haben die der Polizei bei der Aufklärung der Straftat helfen könnten, dann wenden sie sich bitte an den sachbearbeitenden Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060.

