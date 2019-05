Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auto kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde eine 54jährige Autofahrerin am Montag, 27.05., gegen 17 Uhr. Sie fuhr mit ihrem Opel auf der L151A von Oberwihl in Richtung Rotzel. Aus nicht bekannter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Abflussschacht und einen Baum. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, der Opel wurde abgeschleppt.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell