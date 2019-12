Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden von drei Fahrzeugen die Spiegelgläser - Offenbar gezielter Ausbau - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 14. - 16.12.2019 wurden die Außenspiegel von drei Pkw entwendet, die in der Ziegelstraße bzw. Salzastraße abgestellt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Spiegelgläser so aus er Halterung genommen worden, ohne beschädigt worden zu sein.

Zeugen, denen in dem Bereich am vergangenen Wochenende etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/953242 zu melden.

