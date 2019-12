Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Werkzeugen im Wangerland - Die Polizei geht davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug benötigt wurde und bittet um Hinweise

Wangerland (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 14.-17.12.2019 die Nebeneingangstür auf, um in das Innere des im Umbau befindlichen Einfamilienhauses in der Sillensteder Straße zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie diverse Arbeitsgeräte und Baumaschinen (u.a. Bohrhammer, Bohrschrauber, Schleifwerkzeuge, Stichsäge).

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt haben müssen und ggfls. eine Weile vor Ort waren.

Aus diesem Grund hoffen die Beamten auf sachdienliche Hinweise und bittet Zeugen, denen in den letzten Tagen Fahrzeuge oder verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04463/269 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell