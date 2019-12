Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - ein Kind leicht verletzt und ein Fahrrad beschädigt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag, 16.12.2019, übersah ein 78-jähriger Pkw-Fahrer gegen 10:30 Uhr den am Fahrbahn der Flutstraße am Fußgängerüberweg überquerenden 92-jährigen Fußgänger, der gerade sein Fahrrad schob. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrrad leicht beschädigt, der 92-Jährige blieb unverletzt.

Bereits am Morgen kam es um 07:40 Uhr in der Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 12-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen wurde.

Eine 28-jährige Pkw Skoda-Fahrerin übersah beim Abbiegen vom Tankstellengelände in den fließenden Verkehr eine auf dem Radweg fahrende 12-Jährige, die infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell