Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - Uneinsichtiger 19-Jähriger kam dem Platzverweis nicht nach und wurde schließlich beim erneuten Aufsuchen in Gewahrsam genommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 16.12.2019, kam es gegen kurz vor halb acht in der Gökerstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Gast in dem Lebensmittelgeschäft steckte u,a, eine Flasche Alkohol in seine Jogginghose, legte diese im Kassenbereich nicht auf das Warenband und ging in Richtung Ausgang.

Als er von einem Angestellten angesprochen und aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, versuchte der Täter zu fliehen. Eine Angestellte stellte sich dem Dieb in den Weg, der sie jedoch zur Seite stieß. Der Angestellte konnte den zunächst flüchtenden, 19-jährigen Täter jedoch stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Beim Eintreffen der Beamten ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,42 Promille, das entwendete Diebesgut verblieb im Geschäft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der Heranwachsende einen Platzverweis.

Etwa anderthalb Stunden später meldete sich der Angestellte des Geschäftes erneut bei der Polizei und teilte mit, dass der Ladendieb diesmal mit einem Bekannten beim Markt erschienen sei. Beim Eintreffen erklärte man den Beamten, dass der 19-Jährige vor dem Geschäft randaliert und geschrien hätte.

Dem Heranwachsenden wurden die nun zuvor angedrohten Folgemaßnahmen erneut erläutert. Nachdem sich dieser wiederholt uneinsichtig und unkooperativ zeigte, zudem weiterhin herumschrie, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

