POL-WHV: Angezeigte Nötigung in Wilhelmshaven - Täter fordert Geld und stellt sich dem Opfer in den Weg - Polizei sucht einen Mann mit grünem Parka und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Freitagmittag, 13.12.2019, kam es gegen 12:10 Uhr in einer Boutique in der Bismarckstraße zu einer Nötigung. Eine männliche, stark angetrunkene Person forderte in dem Geschäft das gesamte Geld von der Inhaberin. Dabei soll er nach Angaben des Opfers eine drohende Haltung eingenommen haben. Dem Mann wurde jedoch kein Geld ausgehändigt.

Als das Opfer das Geschäft verlassen wollte, stellte sich der Täter dem Opfer zunächst in den Weg, dann jedoch gelang die Flucht und der Täter entfernte sich in Richtung Grenzstraße.

Da der Bereich um die Mittagszeit gut frequentiert ist, hofft die Polizei auf Hinweise.

Zeugen die den Vorfall mitbekommen oder am Freitagmittag in dem Bereich einen Mann im grünen Parka gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

