Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand einer Garage in Wilhelmshaven (FOTO) - vermutlich technischer Defekt eines mobilen Gasheizstrahlers

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend, 15.12.2019, wurde die Polizei gegen 21:25 Uhr in die Austernstraße alarmiert, weil es dort zu einem Brand gekommen sein soll. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war der Löschtrupp der Berufsfeuerwehr bereits vor Ort, der Brand vollständig gelöscht. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es bei der Bedienung eines in der Garage des Wohnhauses betriebenen mobilen Gasheizstrahlers aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Durch die hieraus resultierende Stichflamme wurde Mobiliar und weiteres in der Garage stehendes Inventar beschädigt (FOTO).Ein 53-jähriger Gast, der sich bei der in der Garage stattfindenden Feier aufhielt und den Heizstrahler bediente, wurde durch die Stichflamme an der Hand und im Gesichtsbereich verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.Um die mögliche Brandursache zu finden, suchte am Montagmittag, 16.12.2019, ein Brandermittler den Brandort auf und vermutet nach derzeitigen Erkenntnissen einen technischen Defekt im Katalytofen, die Ermittlungen dauern an.

