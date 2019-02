Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: A1 nach Unfall zwei Stunden voll gesperrt

Oyten (ots)

Auf der A1 kurz vor der Anschlussstelle Oyten in Fahrtrichtung Münster kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Ein 60-jähriger Fahrer eines Hyundai i20 wollte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen VW Golf eines 73-Jährigen, der sich bereits neben ihm auf dem linken Fahrstreifen befand. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes zu einem vor ihm fahrenden BMW X1 eines 43-Jährigen, fuhr er auf diesen hinten auf. Der 60-Jährige Verursacher des Unfalles verlor die Kontrolle über seinen Hyundai und prallte gegen den weiterhin neben ihm fahrenden VW Golf. Sowohl der Hyundai als auch der VW überschlugen sich. Der Hyundai kam auf dem Dach im Seitenraum der Fahrbahn und der VW auf der Beifahrerseite auf der Fahrbahn zum Liegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, mussten zunächst durch Kräfte der Feuerwehr geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Die 60- und 73-jährigen Fahrer sowie eine 70-jährige Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden über etwa 20.000EUR. Die A1 in Fahrtrichtung Münster musste während der Rettungsmaßnahmen für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden.

