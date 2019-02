Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 24.02.2019

PI Verden/Osterholz (ots)

Verden:

Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten Nachdem in der Nacht zum Sonntag eine kleinere Partygesellschaft durch ihr lautes Trinkgelage in der Nachbarschaft für erheblichen Unmut gesorgt hatte, versuchten Beamte der Verdener Polizei durch mündliche Anweisungen für eine nächtliche Ruhe zu sorgen. Da sich die alkoholisierten Verursacher jedoch diesen Weisungen widersetzten, sollte nunmehr als nächster Schritt der Verstärker der Musikanlage sichergestellt werden. An dieser Stelle eskalierte die Situation, da die Beamten u.a. von einer 35jährigen Frau und zwei etwa gleichaltrigen Männer angegriffen wurden. Unter dem Einsatz eines großen Polizeiaufgebotes wurden die drei Personen in Gewahrsam genommen und zur Verdener Polizeidienststelle gebracht. Nach Entnahmen von Blutproben und einer ausreichenden Ausnüchterungszeit in den Gewahrsamszellen wurden diese wieder entlassen. Die Personen müssen sich nun einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Polizeibeamten stellen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife in der Verdener Innenstadt ein Pkw auf, der augenscheinlich in einem schlechten technischen Zustand war. Bei der nachfolgenden Kontrolle des 40jährigen Fahrzeugführers wurden hierbei körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt, die einen Urintest erforderlich machten. Der Test ergab eine Beeinflussung durch Cannabis und Kokain, so dass von dem Fahrer eine Blutprobe für das Ermittlungsverfahren genommen werden musste. Selbstverständlich wurde diesem die Weiterfahrt mit seinem Gefährt untersagt.

Verkehrsunfall durch eine Falschparkerin Samstagvormittag kam es in Verden-Dauelsen zu einem Verkehrsunfall mit einem 79jährigen Fahrradfahrer. Dieser war mit seinem Rad in Richtung Langwedel unterwegs und wollte dabei einem abgestellten Pkw ausweichen, der verbotswidrig auf dem Radweg stand. Der 79jährige touchierte dabei leicht den Außenspiegel des Fahrzeuges, geriet ins Schlingern und prallte dabei gegen eine angrenzende Hauswand. Er verletzte sich bei dieser Fahraktion leicht am Knie und geriet hiernach in einen Streit mit der hinzugekommenen 68jährigen Fahrzeugführerin des geparkten Wagens. Die Falschparkerin muss sich nun einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren stellen.

Einbruch in die Nikolaischule In der Nacht zum Samstag gelang es einem Täter durch ein höher gelegenes Fenster in das Schulsekretariat der Nikolaischule einzubrechen. Dieses gelang durch Einschmeißen des Fensters und akrobatisches Einsteigen. Hierzu wurde als Hilfsmittel ein herausgerissener Holzpfosten aus der Gartenanlage genutzt. Insgesamt muss der Einbruch, bei dem das Diebesgut noch nicht feststeht, für eine erhebliche Geräuschkulisse gesorgt haben. Die Verdener Polizei erbittet Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 042318060.

Lilienthal:

Sachbeschädigungen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Lilienthal in der Hauptstraße und in der weiteren Umgebung zu erheblichen Sachbeschädigungen. Es wurden diverse Blumenkübel umgestürzt sowie mehrere Fenster und andere Gegenständen beschmiert. Weiterhin wurde eine massive Eisenbank beschädigt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Osterholz unter der Telefonnummer 047913070.

Osterholz:

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Am Samstagabend wurden Beamte der Polizei Osterholz auf einen Pkw aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und des Fahrzeugführers konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der 37-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren wenige Tage zuvor entwendet worden und wurden somit missbräuchlich an dem genutzten Pkw verwendet. Gegen den 37-jährigen wurden deshalb mehrere Verfahren eingeleitet. Er musste sich einer Blutprobeentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell