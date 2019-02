POL-VER: Pressemeldung vom 23.02.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Zu schnell und alkoholisiert unterwegs In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Verdener Funkstreifenwagenbesatzung in VW Golf auf, der auffällig dicht auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr. Als sie dem Pkw folgten, stellten sie eine überhöhte Geschwindigkeit in einer 30 km/h Zone fest. Im Anschluss kontrollieren sie den VW. Bei der Kontrolle wurde bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der nun durchgeführte Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Sodann wurde der Fahrzeugführer in die Dienststelle gebeten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein einbehalten und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zuerst falsch geparkt und dann den Anordnungen widersetzt Am frühen Freitagabend fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw auf den Parkplatz des Kauflands in Verden. Dort parkte er auf einem Mutter-Kind-Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs. Als er alleine sein Fahrzeug verließ, wurde er von einer Mitarbeiterin des Kauflands bemerkt. Da keine Mutter und ebenfalls kein Kind in der Nähe waren, bat die Kaufland Mitarbeiterin ihn, sein Fahrzeug umzuparken. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch, wobei sich der 32-Jährige strikt weigerte umzuparken. Es endete schließlich mit einem Hausverbot für den Falschparker. Diesem Hausverbot widersetzte sich der Falschparker und betrat den Markt. Nachdem er diesen nach mehrfacher Aufforderung nicht verließ, wurde die Polizei hinzugezogen. Das Hausrecht wurde durch den Beamten durchgesetzt. Gegen den Verursacher wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Der Falschparker behauptete gegenüber der Polizei, seinerseits durch die Mitarbeiterin rassistisch beleidigt worden zu sein. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

3 Werkzeugdiebstähle aus Firmentransportern in Schwanwewede In der Nacht zu Freitag wurden in den Straßen Damm und der Danziger Straße 3 Firmentransporter aufgebrochen. In der Straße Damm wurde eine festverschraubte Werkzeugkiste eines Pritschenwagens aufgebrochen und daraus Firmen-Werkzeug für mehrere tausend Euro entwendet. In der Danziger Straße wurden die Schlösser der Fahrertüren von zwei Werkstatt- und Monteurswagen aufgebrochen. Aus den Transportern wurden diverse Werkzeugmaschinen, ein Handy und ein Navigationsgerät entwendet. Der Schaden dürfte insgesamt im fünfstelligen Bereich liegen.

Trunkenheiten im Verkehr Am Freitag Nachmittag wurde in der Bergstraße in Vollersode ein 56-Jähriger mit seinem Toyota kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluß stand. Ein Atemalkoholtest ergab über 1.1 Promille. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten, und die Weiterfahrt untersagt. Etwa zeitgleich wurde in Osterholz-Scharmbeck in der Käthe-Kollwitz-Straße ein 38-Jähriger mit seinem Motorroller kontrolliert. Bei diesem wurde eine Atemalkoholkonzentration im Ordnungswidrigkeitsbereich festgestellt. . Den 38-Jährigen erwartet eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

