POL-WHV: Lauter Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhinderten Schlimmeres - Adventskranz geriet in Brand - zehn wertvolle Tipps des deutschen Feuerwehrverbandes

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Sonntagabend, 15.12.2019, schlief ein Mieter in seiner Wohnung in der Norfolkstraße ein, währenddessen der Adventskranz aufgrund einer heruntergebrannten Kerze Feuer fing. Durch die Rauchentwicklung und das lautstarke Geräusch des Brandmelders verständigten die aufmerksam und sofort reagierenden Nachbarn die Polizei. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und der unverletzte Bewohner konnte nach dem Lüften der Wohnung dort verbleiben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, bei offen brennenden Kerzen im Zusammenhang mit Weihnachtsschmuck besondere Vorsicht walten zu lassen und diese keinesfalls unbeaufsichtigt brennen zu lassen!

Der deutsche Feuerwehrverband gibt zehn wertvolle Tipps zum sorgsamen Umgang mit Kerzen:

Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen - vor allem nicht, wenn Kinder oder Haustiere dabei sind. Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins!

Auch wenn man sie häufiger als sonst verwendet und griffbereit haben möchte: Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren Platz auf.

Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (Geschenkpapier, Vorhang) oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.

Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung.

Entzünden Sie Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten; löschen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge ab.

Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaum rechtzeitig, bevor sie heruntergebrannt sind: Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und wird zur Brandgefahr.

Wenn Sie echte Kerzen entzünden, stellen Sie ein entsprechendes Löschmittel (Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit.

Achten Sie bei elektrischen Lichterketten darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden. Die elektrischen Kerzen sollten ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungen entspricht.

Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließen Sie möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen (mit Ihrer Familie) die Wohnung und alarmieren die Feuerwehr mit dem Notruf 112.

Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben. Sie sind in allen Bundesländern bei Neubauten Pflicht; in den meisten mittlerweile auch bei Bestandsbauten.

Informationen hierzu gibt es unter www.rauchmelder-lebensretter.de. Die kleinen Lebensretter gibt es günstig im Fachhandel oder beim Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes unter www.feuerwehrversand.de.

