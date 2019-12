Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - plötzlich von der Fahrbahn abgekommen - eine Person schwer- und eine leichtverletzt

Jever (ots)

Am späten Montagnachmittag, 16.12.2019, befuhr ein 21-jähriger gegen 17:35 Uhr mit seinem Pkw die L812 vom Wangerland kommend in Richtung Jever und kam aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer entgegenkommenden 71-jährigen Fahrzeugführerin.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 71-jährigen nach rechts auf den Grünstreifen geschleudert und kam an einem Straßenbaum zum Stehen. Die 71-jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die freiwillige Feuerwehr aus ihren Fahrzeug geborgen. Sie wurde mit schweren Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt, der 21-jährige wurde leichtverletzt. An beiden Kraftfahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Straße bis etwa 19:30 Uhr vollgesperrt.

