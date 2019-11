Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Montag, dem 18.11.2019 wurde ein roter Suzuki Swift in der Zeit zwischen 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kurfürstenplatzes in Wittlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Suzuki stand etwa in der Mitte der dritten Parkreihe vom Haus der Jugend aus gesehen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittlich unter Tel.: 06571/9260 in Verbindung zu setzen

