Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven - keine Person verletzt, Schadenshöhe derzeit nicht bekannt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 16.12.2019, wurde die Polizei um kurz nach 21 Uhr zu einem Brand in die Peterstraße alarmiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand gekommen ist.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Peterstraße zwischen der Kolberger Straße und der Pommerschen Straße vollgesperrt, die bereits eingetroffene Feuerwehr begann sogleich mit den Löscharbeiten, die Bewohner des Hauses waren bereits außerhalb des Gebäudes.

Nach bisherigem Sachstand kippte ein mobiler Gaskocher in der betroffenen Wohnung um und setzte einen in der Küche stehenden Stuhl in Brand.

Daraufhin geriet die Küche in Brand, am Gebäude entstand ebenfalls ein Schaden, die Höhe ist derzeit unbekannt, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell