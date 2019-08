Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkratzte Pkw in Dahn

Dahn (ots)

In Dahn wurden bereits am Donnerstagnacht, 22. August 2019, in der Kanalstraße ein schwarzer Ford Kuga wie auch freitags Abend, 23. August 2019, in der Kirchgasse ein schwarzer VW Passat von bislang unbekannten Tätern zerkratzt.

Hinweise auf die Verursacher sind nicht bekannt.

Es ist ein Gesamtschaden von etwa 1.600.- Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dahn unter Tel. 06391/916-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-916-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell