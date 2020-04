Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 30.3.2020, 19.00 Uhr und dem 31.3.2020, 08.30 Uhr, wurden an einem geparkten PKW Skoda Scala in der Pirmasenser Straße beide Kennzeichen entwendet. Schadenshöhe 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

