Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer beschädigt Schaufensterscheibe und flüchtet

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Radfahrer mit einem schwarzen Mountain-Bike von der Blocksbergstraße kommend mit hoher Geschwindigkeit die abschüssige Sandstraße bergab. Beim Abbiegevorgang nach links in die Schäferstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Sandstraße. Die Scheibe ging zu Bruch und der Mann setzte scheinbar unverletzt seine Fahrt in Richtung Kümmelgasse fort. Ein Zeuge beschrieb den Mann folgendermaßen: Circa 20-30 Jahre alt, circa 170 cm groß, dunkel gekleidet mit Kapuze oder Kappe, dunkle Haare, schwarzes Mountain-Bike. Im Hof der Kümmelgasse 4 wurde im Anschluss ein schwarzes Mountain-Bike festgestellt, bei dem es sich um das verursachende Rad handeln könnte. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell