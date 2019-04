Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Aufsitzmäher gestohlen

Bersenbrück (ots)

Ein Aufsitzrasenmäher der Marke VIKING wurde in der Nacht zu Donnerstag aus einem Unterstellschuppen in der Straße Zum Ahauser Berg, in der Nähe des Wasserwerks, von unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rasenmähers machen können, sollten sich bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 melden.

