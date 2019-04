Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Brand im Saunabreich des "Carpesol"

Bad Rothenfelde (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.31 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand im 2. Obergeschoß des Bades "Carpesol" an der Frankfurter Straße unterrichtet. Ein Angestellter hatte das Feuer in einer Sauna bemerkt und die Einsatzkräfte informiert. Gäste, die sich im 2. Obergeschoß befanden wurden auf die Dachterrasse ins Freie geführt. Von hier wurden sie später über eine Drehleiter der Feuerwehr geborgen. Die Feuerwehren aus Bad Rothenfelde, Bad Laer, Hilter und Dissen waren mit ca. 150 Einsatzkräften vor Ort, bekämpften das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf andere Stockwerke bzw. Gebäudeteile. Weiterhin waren ca. 40 Rettungskräfte im Einsatz, dazu fünf Streifenwagen der Polizei. Fünf Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung, die ambulant vor Ort behandelt wurden. Der Saunabereich im 2. OG ist beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Eine Schadenhöhe kann noch nicht benannt werden. Heute findet im "Carpesol" kein Badebetrieb statt.

