Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Mountain-Bikes

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen, um 04:00 Uhr, entwendete ein unbekannter männlicher Täter ein hochwertiges Mountain-Bike von der rückwärtigen Terrasse eines Reihenendhauses in der Rudolf-Meißner-Straße. Ein Kabelschloss wurde durchtrennt und mitgenommen. Der Vorgang wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Es handelt es sich um ein Mountain-Bike der Marke Centurion, Typ Backfire 800, in schwarz-weiß. Der Wert beträgt 1750 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei-inspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell