Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Gebäude der Tafel Heilig Kreuz

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 29. März, 15:00 Uhr bis zum 1. April, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Canadastraße in das Gebäude der Tafel ein, indem sie die Glaseinlassung der Haupteingangstür eintraten und durch die entstandene Öffnung in das Gebäude einstiegen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen dabei auch zwei Holztüren zu Vorratskammern auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Canadastraße gemacht haben. | pizw

