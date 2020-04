Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 31.3.2020, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich in der Fasaneriestraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Fahrzeug, welches Richtung Outlet fuhr kollidierte mit einem PKW, der Richtung Stadtmitte unterwegs war. Möglicherweise sollen an beiden Fahrbahnrändern geparkte Fahrzeuge gestanden haben, was aber bisher noch nicht geklärt werden konnte. Hier differieren die derzeitigen Angaben der Beteiligten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie waren auch nicht mehr fahrbereit. Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalles mögen sich bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. | pizw

