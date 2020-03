Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das ehemalige Evangelische Krankenhaus

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter brachen nach dem Ergebnis der bislang durchgeführten Ermittlungen im Zeitraum von Freitag, 27.03.2020, 16:30 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 10:00 Uhr ein Fenster im Untergeschoss des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses auf und entwendeten zwei Bodenreinigungsgeräte, zwei Staubsauger und drei Kanister Bodenreinigungsmittel der Stadt Zweibrücken, die zur Vorbereitung der Wiederherrichtung der Räumlichkeiten im Zuge der Coronakrise bereitgestellt worden waren. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Das Einstiegsfenster befindet sich an der rechts vom Haupteingang gelegenen Gebäudeseite (Richtung Bahneinschnitt). Da das dortige Bodenniveau tiefer als an der Gebäudefront liegt, konnten die Täter quasi ebenerdig in das Untergeschoss eindringen und die schweren Gerätschaften durch eine Ausgangstür auf die an der Gebäudeseite vorhandene Laderampe schieben, die ebenerdig ausläuft. Am Auslauf der Rampe dürften die Gerätschaften auf ein mitgeführtes Fahrzeug (zumindest Kleintransporter) verladen worden sein.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge am ehemaligen Evangelischen Krankenhaus (Gebäudeseite rechts vom Haupteingang), in der Oberen Himmelsbergstraße oder in den benachbarten Straßen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. | pizw

