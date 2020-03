Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifenbrand am Wolfsachterhof

Zweibrücken (ots)

Am 31.03.2020 gegen 12:20 Uhr kam es in Zweibrücken am Wolfsachterhof zu einem Brand. Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich ein Haufen Altreifen. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. | pizw

