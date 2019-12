Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Falsche Wasserwerker

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr klingelten zwei Männer an einem Anwesen in der Seebacher Straße. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und versuchten wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs in das Haus zu kommen. Die Bewohnerin fiel auf die Täuschung aber nicht rein, verweigerte den Männern den Zutritt und rief ihre Tochter an. Die Männer verließen daraufhin die Örtlichkeit. Mit dieser Masche wollen die Täter Zutritt zu Wohnungen oder Häusern erlangen, um die Bewohner dann zu bestehlen. Zeugen, die weitere Angaben machen können oder vielleicht selbst mit falschen Wasserwerkern zu tun hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

