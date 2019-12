Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Unter Einfluss von Alkohol Auto gefahren-

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Ein schlangenlinien fahrender BMW wird am 05.12.2019 gegen 21:15 Uhr in der Weisenheimer Straße in Maxdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-jährige Mann gibt sofort an, Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,59 Promille. Der Fahrer wird auf die Dienststelle nach Frankenthal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wird sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell