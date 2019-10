Polizei Gütersloh

POL-GT: Brandstiftung - Autobrand in Gütersloh-Friedrichsdorf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AKo) - Brandstiftung - Autobrand in Gütersloh-Friedrichsdorf

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14.10.19, 03:26 Uhr) wurde in Friedrichsdorf auf einem Parkplatz an der Paderborner Straße/Lortzingstraße (am Sportplatz) ein brennender PKW gemeldet. Von der Feuerwehr sind umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet worden. Nach den ersten Ermittlungen brannte ein VW Polo im Frontbereich, wodurch letztlich die gesamte Fahrzeugfront zerstört wurde. Durch die Brandentwicklung wurde ein neben dem Polo geparkter weiterer VW Polo ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Seit Anfang des Jahres wurden in Gütersloh-Friedrichdorf mehrere PKW und Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Letztmalig brannte am 07.10.2019 am dortigen Sportplatz ein PKW (siehe Pressebericht vom 07.10.2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4394379).

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Zeit vom 13.10.2019, 19:00 Uhr bis 14.10.2019, 03:36 Uhr im Bereich des Sportplatzes in Friedrichsdorf verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sonst Hinweise zu den Bränden geben. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0.

