Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann fährt mit Quad in die Ems

Gütersloh (ots)

Rietberg (VT) Am Sonntag, 13.10.2019, um 11.55 Uhr, befuhr ein 48jähriger Rietberger mit einem Quad die Straße Im Thüle in Rietberg. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe des Hauses Nr. 90 in die dortige Ems. Durch zufällig anwesende Passanten konnte der Mann aus der Ems geborgen werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das Quad aus dem Fluss gezogen. Bei dem Rietberger wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, so dass eine Blutprobe veranlasst wurde.

