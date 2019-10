Polizei Gütersloh

POL-GT: Autobrand in Friedrichsdorf - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TW) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (07.10., 00.30 Uhr) wurde in Friedrichsdorf auf einem Parkplatz an der Paderborner Straße/Lortzingstraße ein brennender PKW gemeldet. Durch aufmerksame Zeugen wurde der brennende BMW festgestellt. Von der Feuerwehr sind umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet worden. Der Motorraum, wie auch der vordere Sitzbereich des Fahrzeuges, brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zu der Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitpunkt am Tatort oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0.

