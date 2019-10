Polizei Gütersloh

POL-GT: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf dem Gelände der Herbstkirmes an der Lichtestraße / Himmelreich kam es an dem Autoscooter am Samstagabend (05.10., 22.45 Uhr) zu einem körperlichen Übergriff auf einen 22-jährigen Rheda-Wiedenbrücker.

Der 22-Jährige beobachtete eigenen Angaben nach zunächst einen Streit zwischen zwei bislang unbekannten Männern. Als er schlichtend eingreifen wollte, schlug einer der Männer den 22-Jährigen. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige lief anschließend davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 171 cm groß und hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer Jeans, einem schwarzen Pullover mit einem roten Aufdruck und weißen Turnschuhen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschrieben Sachverhalt machen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell