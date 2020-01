Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, fuhren eine 20-jährige Autofahrerin aus Bottrop und eine 33-jährige Autofahrerin aus Bochum auf der Essener Straße. Im Kreuzungbereich zur Lehmkuhler Straße musste die 20-Jährige verkehrsbedingt warten. Die 33-Jährige fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto auf. Dabei verletzte sich die Bottroperin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Autos entstand 1.500 Euro Sachschaden.

