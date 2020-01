Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 13:00 Uhr, fuhren eine 31-jährige Autofahrerin aus Herten und eine 69-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Schlägel-und-Eisen-Straße. Als die 31-Jährige bremsen musste, fuhr die 69-Jährige auf das vor ihr fahrende Auto auf. Dabei verletzte sich die 31-Jährige leicht. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Autos entstand 8.000 Euro Sachschaden. Das Auto der 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

