Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Hoher Schaden nach Wohnungsbrand

Recklinghausen (ots)

Am Neujahrstag gegen 01.10 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus auf der Carl-Duisberg-Straße zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Die Höhe des Schadens beträgt rund 100.000,- Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

