Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Brand von mehreren Müllcontainern

Recklinghausen (ots)

Am 30.12. gegen 20.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Gorch-Fock-Straße. An einer Schule stellten die Beamten zwei brennende Müllcontainer fest, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 08002361111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

