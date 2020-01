Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Feuerwerksrakete traf Frau - Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Am Neujahrstag gegen 00.15 Uhr wurde eine 62-jährige Recklinghäuserin von einer Feuerwerksrakete auf der Augutinessenstraße am Oberschenkel getroffen. Dadurch erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

