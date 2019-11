Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Graste -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Graste- (hei) In der Zeit vom 11.11.2019 bis 23.11.2019 kam es in der Ortschaft Graste zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte ersten Ermittlungen zufolge einen Zaunpfahl aus Stahl, welcher ein Grundstück an der Ecke Bornstraße/ An der Grube umzäunt und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden und die Feststellung seiner Personalien zu kümmern. Die Polizei vermutet aufgrund des Schadensbildes, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Landwirtschaftliches Gerät handelt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel.:05063-9010 in Verbindung zu setzen.

