Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Treppengeländer in Gronau/Brüggen entwendet, Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

(bur) Am Freitag, den 22.11.2019, wurde in der Zeit von 16:30- 18:30 h ein Edelstahlgeländer einer Hauseingangstreppe in der gronauer Ortschaft Brüggen, Straße Zum Lee, abgeschraubt und entwendet. Die 72 jährige Hauseigentümerin war nur für 2 Stunden nicht zuhause. Diese Zeit nutzten die Täter aus. Da das Edelstahlgeländer fachmännisch abgeschraubt worden ist, hofft die Polizei, dass sich Zeugen finden werden, die den Diebstahl beobachten haben könnten. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter T 05068-93030 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182-909220 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Schaden wird auf ca 500 Euro geschätzt.

