Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddiebstahl in der Lotter Straße

Osnabrück (ots)

Ein silberfarbenes Herrenmountainbike erbeuteten Unbekannte am Dienstagabend in der Lotter Straße. Der Eigentümer des 26-Zoll-Rades hatte dieses gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 verschlossen abgestellt. Als er drei Stunden später zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Fahrrad gestohlen hatten. An dem Zweirad befindet sich ein auffälliger gelber Sattel. Zudem ist das Diebesgut mit silberfarbenen Speichen und schwarzen Schutzblechen ausgestattet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327-2215.

