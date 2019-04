Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall auf dem Petersburger Wall- weißer "Bulli" gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitag letzter Woche kam es an der Ecke Petersburger Wall/Pottgraben zu einem kleinen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines weißen VW Bulli bzw. eines ähnlich aussehenden Autos. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf war gegen 18.15 Uhr in Richtung HBF unterwegs und fuhr an der Ampelanlage Pottgraben/An der Petersburg auf den abbremsenden "Bulli" auf. Möglicherweise hat dessen Fahrer/Fahrerin den Anstoß nicht bemerkt und fuhr deshalb einfach weiter. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung.

