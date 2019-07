Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Zeugen gesucht: Kupferdiebstahl in großem Stil

Koblenz (ots)

Bislang Unbekannte machten am Wochenende große Beute auf einer Baustelle in der Peter-Klöckner-Straße in Rauental. Die Diebe entwendeten insgesamt etwa 1.000 Meter Kupferkabel, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro.

Ein Mitarbeiter verließ die Baustelle am Freitag, 26.07.2019, um 13.30 Uhr und entdeckte den Diebstahl am Montag, 29.07.2019, gegen 8 Uhr.

Die Kabel wurden vermutlich mit einem kleineren Gegenstand abgetrennt, was einige Zeit in Anspruch genommen haben muss. Wer hat an diesem Wochenende Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon 0261 103-0 entgegen.

