Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Unbekannte Langfinger in Schrebergärten unterwegs

Koblenz (ots)

Am Montag, 29.07.2019, wurde in gleich drei Schrebergärten eingebrochen.

Gegen 19.50 Uhr meldete ein Mann den Diebstahl diverser Elektrogeräte aus seiner Laube in der Neuendorfer Straße. Folgende Gegenstände wurden entwendet:

- Solaraggregat und Steckdose - Gefüllter Benzinkanister - Säge und Messgerät - Grillanzünder (zwei Pakete)

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

In zwei nebeneinander liegenden Schrebergärten im Büngertsweg in Wallersheim kam es gegen 20.15 Uhr ebenfalls zu Einbrüchen. In der einen Laube wurden drei Plastikstühle und ein Tisch entwendet, in der anderen drei Flaschen Wein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261 103-2911 entgegen.

